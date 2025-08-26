Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Walgreens Boots Alliance am Nachmittag ins Minus

DAX23.999 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.549 +0,3%Nas21.572 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1609 -0,3%Öl67,65 +0,6%Gold3.388 -0,2%
Walgreens Boots Alliance im Fokus

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 11,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walgreens Boots Alliance Inc
10,25 EUR 0,01 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 11,91 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Walgreens Boots Alliance-Aktie bei 11,90 USD. Bei 11,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.121.962 Walgreens Boots Alliance-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,21 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 8,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Walgreens Boots Alliance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,23 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,657 USD.

Walgreens Boots Alliance veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Walgreens Boots Alliance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walgreens Boots Alliance ein EPS in Höhe von 1,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Walgreens Boots Alliance Inc

Analysen zu Walgreens Boots Alliance Inc

DatumRatingAnalyst
04.01.2024Walgreens Boots Alliance NeutralUBS AG
03.04.2019Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
19.12.2018Walgreens Boots Alliance Peer PerformWolfe Research
15.10.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
02.07.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
10.01.2018Walgreens Boots Alliance BuyNeedham & Company, LLC
19.09.2017Walgreens Boots Alliance OutperformRBC Capital Markets
20.10.2016Walgreens Boots Alliance BuyDeutsche Bank AG
07.07.2016Walgreens Boots Alliance BuyMizuho
01.03.2016Walgreens Boots Alliance BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
04.01.2024Walgreens Boots Alliance NeutralUBS AG
03.04.2019Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
19.12.2018Walgreens Boots Alliance Peer PerformWolfe Research
15.10.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
02.07.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
