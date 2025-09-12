Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend verlustreich
Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 103,56 USD abwärts.
Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 103,56 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 103,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 103,85 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 766.833 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. Mit einem Zuwachs von 1,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 77,49 USD. Mit einem Kursverlust von 25,17 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 114,33 USD.
Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.
Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
