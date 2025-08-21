Walmart Aktie
Marktkap. 705,83 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 110 auf 112 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Handelskonzern habe ein zweites Quartal mit "zwei Gesichtern" abgeliefert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits unterstreiche das Umsatzwachstum die Stärke des Geschäftsmodells und steigende Marktanteile. Andererseits habe eine hohe Sonderbelastung zu einer deutlichen Verfehlung der Gewinnziele geführt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Kaufen
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 97,96
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 97,62
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
