Walmart Aktie
Marktkap. 705,83 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern habe einen soliden Umsatz ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, schrieb Corey Tarlowe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den jüngsten Kursrückgang betrachtet er als Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 120,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 97,96
|Abst. Kursziel*:
22,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 97,95
|Abst. Kursziel aktuell:
22,51%
|
Analyst Name:
Corey Tarlowe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
