Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 102,81 USD abwärts.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 102,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 102,50 USD. Bei 102,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 636.894 Stück.

Bei 106,10 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 3,10 Prozent niedriger. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,18 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,33 USD.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Am 20.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

