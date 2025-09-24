Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walmart zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 103,47 USD.

Das Papier von Walmart legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 103,47 USD. Die Walmart-Aktie legte bis auf 103,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 103,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 779.626 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 2,54 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,98 USD ab. Mit Abgaben von 23,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

