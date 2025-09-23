Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zieht am Abend an

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 102,70 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,2 Prozent auf 102,70 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,47 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 103,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 732.004 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 3,20 Prozent niedriger. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,10 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,33 USD.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,56 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

