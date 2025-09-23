Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 102,89 USD.

Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 103,47 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,04 USD. Zuletzt wurden via New York 372.243 Walmart-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,10 USD) erklomm das Papier am 18.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 3,12 Prozent zulegen. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 23,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,33 USD.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 177,40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

