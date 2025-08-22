Walmart Aktie
Marktkap. 704,8 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Einzelhändlers erfordere einige "mathematische Gymnastik", um zu verstehen, was bei der Geschäftsentwicklung Sonderfaktoren und was den fortgeführten Geschäftsaktivitäten geschuldet sei, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA sei dank der gestiegenen Dynamik im Onlinehandel stabil geblieben. Der Anlagehintergrund bleibe attraktiv, weshalb der Bewertungsaufschlag zur Branche gerechtfertigt sei./gl/edh
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 110,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 97,96
|Abst. Kursziel*:
12,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 97,90
|Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name:
Michael Lasser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
