Warten auf Powell-Rede: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Walmart Aktie

84,51 EUR +0,11 EUR +0,13 %
STU
97,90 USD -0,05 USD -0,05 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 704,8 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

UBS AG

Walmart Buy

08:01 Uhr
Walmart
84,51 EUR 0,11 EUR 0,13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Einzelhändlers erfordere einige "mathematische Gymnastik", um zu verstehen, was bei der Geschäftsentwicklung Sonderfaktoren und was den fortgeführten Geschäftsaktivitäten geschuldet sei, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA sei dank der gestiegenen Dynamik im Onlinehandel stabil geblieben. Der Anlagehintergrund bleibe attraktiv, weshalb der Bewertungsaufschlag zur Branche gerechtfertigt sei./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 97,96		 Abst. Kursziel*:
12,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 97,90		 Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
Analyst Name:
Michael Lasser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 113,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

