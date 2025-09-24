Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 103,28 USD.

Die Walmart-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 103,28 USD. Bei 103,45 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 103,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 300.261 Walmart-Aktien.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 106,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 2,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 78,98 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 23,52 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,830 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,931 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,33 USD je Walmart-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

