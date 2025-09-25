Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag nahezu unverändert

Walmart im Fokus

Die Aktie von Walmart zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Walmart-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 103,08 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Walmart-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 103,08 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,15 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 102,50 USD. Mit einem Wert von 102,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 232.782 Walmart-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,10 USD) erklomm das Papier am 18.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 2,93 Prozent zulegen. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,38 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 177,40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

