Apple-Aktie: Heute ist der wichtigste Tag des Jahres

Diesen Termin sollten Apple-Aktionäre nicht verpassen: Am Dienstag stellt Konzernchef Timothy Cook die neuen iPhones vor. Für Apple geht es in seiner größten Produktkategorie um die Hälfte des Jahresumsatzes und damit um rund 150 Milliarden Dollar!

Statt wie in den vergangenen Jahren vor Publikum wird Apple aufgrund der Pandemie dieses Mal vorproduzierte Filmchen via Internet ausstrahlen. Die Werbewirkung dürfte darunter nicht leiden. Kritisch sind dagegen Verzögerungen in der Produktion: Der Verkaufsstart rückt näher an das Weihnachtsfest und den vor allem in den USA wichtigen Black Friday heran. Weitere Verzögerungen wären für Apple also gefährlich.

Das neue iPhone soll den nächsten Superzyklus einleiten: Erstmals dürfte Apple ein Smartphone auf den Markt bringen, das den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützt, also mit großer Geschwindigkeit große Datenmengen verarbeiten kann. In diesem Jahr wird die neue Technologie zunächst nur für eine kleine Kundengruppe relevant sein. 5G werde dem Hype gerecht werden, aber erst ab 2021, kalkuliert Gene Munster von der Investmentfirma Loup Ventures. Für die Masse der Kundschaft werden einfache Verbesserungen, etwa bei der integrierten Kamera, und kleine Designänderungen als Kaufargument reichen.

Neue Nebengeschäfte

Als Zugabe für Fans und Aktionäre könnte Apple seine Produktpalette erweitern. Gerüchte gibt es um einen Kopfhörer ("Studio") und kleine Sensoren ("AirTags"), mit denen man beispielsweise ein verlegtes Portemonnaie aufspüren kann. Auf die Gesamtbilanz des Konzerns werden solche Nebenprodukte zumindest einen kleinen Einfluss haben. Immer wichtiger werden auch Dienstleistungen, die Apple regelmäßige Einnahmen bringen und das zyklische Risiko des iPhone reduzieren.

Geht es nach den Analysten, wird Apple in dem zum Oktober gestarteten Geschäftsjahr kräftig zulegen: Beim Gewinn je Aktie sieht die Konsensschätzung einen Anstieg von 19 Prozent, für das Folgejahr ein Plus von zehn Prozent - in den Dimensionen, in denen sich Apple bewegt, wären das imposante Sprünge. Allein für das laufende Geschäftsjahr trauen Analysten dem Konzern 65 Milliarden Dollar Nettogewinn zu.

