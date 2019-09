USA gewähren Apple bestimmte Ausnahmen von China-Zöllen

Die US-Regierung hat dem Konzern in zehn Fällen eine Ausnahme von den Strafzöllen auf aus China importierte Waren gewährt. Darunter sind eine Hauptplatine und ein Bauteil zu Stromversorgung, die Apple aus China bezieht.

Diese Produkte waren Teil der Strafzölle auf Waren aus China im Volumen von 200 Millionen US-Dollar, die im September 2018 verhängt wurden. Ausnahmen gewährte das Handelsministerium auch für Apples Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 und verschiedene interne Komponenten. Die Ausnahmen erstrecken sich über einen Zeitraum von September 2018 bis August 2020, bereits gezahlte Zölle wird die US-Regierung zurückerstatten.

Nicht berücksichtigt sind andere Apple-Produkte, für die Zölle im Laufe des Jahres anfallen, so wie die Apple Watch, iPhones oder Airpods. Der Konzern könnte aber in Zukunft weitere Ausnahmen anstreben. Der Dollar-Wert der Ausnahmen war nicht zu bestimmen. Solche aus China importierten Teile unterliegen Zöllen von 25 Prozent, sie sollen am 15. Oktober auf 30 Prozent steigen. Weitere Anträge von Apple werden derzeit noch geprüft.

WASHINGTON (Dow Jones)

