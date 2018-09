Gerüchte um weitere neue Apple-Produkte - Folgt die Keynote 2 schon im Oktober?

Nach Apple-Mega-Event

Viele Apple-Fans haben lange Zeit darauf hingefiebert, am vergangenen Mittwoch war es nun endlich soweit: Die Keynote. Vorgestellt wurden eine neue Apple Watch, die Apple Watch Series 4, die ein EKG-Messgerät beinhaltet, sowie drei neue iPhones: iPhone XS, iPhone XS Max und das iPhone XR.

Doch die große Begeisterung blieb aus, auch wenn Tim Cook von einem "magischen" Tag sprach. Denn Apple-Fans hatten mehr erwartet: Produkte wie neue Macs, die Ladematte AirPower, auf der zur gleichen Zeit mehrere Apple-Produkte geladen werden können, eine neue Version der kabellosen Kopfhörer AirPods und viele weitere Neuerungen.

Im Vorfeld der Keynote hatte es Gerüchte gegeben, dass Apple neue iPads oder sogar einen Apple TV enthüllen könnte. Doch von all diesen Produkten war auf dem Mega-Event am Mittwoch keine Rede. Aus diesem Grund wird es nun aber immer wahrscheinlicher, dass der Tech-Gigant aus Cupertino eine weitere Keynote für Oktober plant - bereits vor einiger Zeit tauchten diesbezüglich einige Gerüchte auf.

Was könnte Apple-Fans im Oktober erwarten?

Da bereits seit längerem die Rede von einem neuen iPad Pro ist, scheint es wahrscheinlich, dass dieses eine Überarbeitung bis Oktober erfahren dürfte. Ähnlich wie die iPhones dürfte die neue Version dann auch über Face ID verfügen und ebenfalls keinen Home Button mehr haben. Außerdem wird ein modernes Design inklusive schlankerem Rahmen erwartet.

Neben dem Apple TV, das ein Update erhalten soll, sind auch die Macs schon länger für eine Aktualisierung bereit - bei beiden Produkten hat sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr viel getan. Daher wurden Stimmen bezüglich eines neuen Mac mini lauter. Dieser dürfte mit neuen Speicher- und Prozessoroptionen ausgestattet werden und sich Gerüchten zufolge an Pro-Nutzer richten, weshalb er auch teurer als seine Vorgänger werden dürfte. Zudem könnte die höherwertige Version "nicht mehr so mini sein" wie bisher, vermutet MacRumors. Auch ein kostengünstigeres 13-Zoll MacBook Air sei angedacht. Schon seit über einem Jahr tummeln sich Gerüchte über eine mögliche Neuerung dieses Produktes. Das überarbeitete MacBook Air könnte über ein Retina-Display verfügen. Während das Design zu großen Teilen dem der jetzigen Version ähneln dürfte, seien bei der überarbeiteten Mac-Version schlankere Ränder wahrscheinlich. Bloomberg glaubt, das neue MacBook Air dürfte zu einem Preis von unter 1.000 US-Dollar erhältlich sein. Doch damit nicht genug. Gerüchten zufolge dürfte auch ein neues 12-Zoll MacBook mit verbesserten Prozessoren noch in diesem Jahr erscheinen. Und auch die iMacs könnten zeitnah ein Update erhalten. Zwar gibt es diesbezüglich keine wirklichen Gerüchte, doch ist MacRumors dieser Meinung, da Apple seine iMacs regelmäßig aktualisiere.

Ob es im Oktober tatsächlich eine zweite Keynote geben wird, bleibt zunächst noch abzuwarten - Aussagen seitens Apple gibt es bislang noch nicht. Da es in den letzten Jahren jedoch auch so war, dass Apple im September neue Geräte wie iPhones vorstellte und auf einem zweiten Event im Oktober schließlich weitere Produkte und Neuerungen in petto hatte, kann auch in diesem Jahr darauf gehofft werden.

Redaktion finanzen.net

