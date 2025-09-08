Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag stärker

Kurs der Wells Fargo

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 80,67 USD zu.

Das Papier von Wells Fargo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 80,67 USD. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 422.280 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 84,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,16 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,23 USD. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 37,73 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,05 USD fest.

