Aktienentwicklung

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag stärker

10.10.25 16:09 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
69,32 EUR 0,53 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Wells Fargo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 80,07 USD. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 166.344 Wells Fargo-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 8,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 15.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

