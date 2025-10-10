Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Freitagabend tiefer

Wells Fargo im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 78,97 USD ab.

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 78,97 USD. Die Abwärtsbewegung der Wells Fargo-Aktie ging bis auf 78,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 79,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 933.970 Wells Fargo-Aktien.

Bei einem Wert von 86,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Gewinne von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2024 auf bis zu 57,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.07.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,09 USD im Jahr 2025 aus.

