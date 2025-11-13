Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gibt am Abend nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 85,25 USD.

Der Wells Fargo-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 85,25 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 85,09 USD. Mit einem Wert von 86,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.032.978 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 3,81 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 31,66 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 6,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Vom Darkcoin zum Dash: Wer hinter der Kryptowährung steckt

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.