Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagnachmittag im Minus

Wells Fargo im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Der Wells Fargo-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 85,98 USD.

Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 85,98 USD abwärts. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,76 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 86,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 349.591 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,63 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 3,08 Prozent wieder erreichen. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,05 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 31,66 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.01.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,32 USD je Wells Fargo-Aktie.

