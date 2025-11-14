Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 84,99 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 84,99 USD. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,32 USD. Bisher wurden via New York 2.116.185 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 88,63 USD. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 4,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Mit einem Kursverlust von 31,26 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 31,66 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 6,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

