Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Profil
Aktie im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

16.10.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 84,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
73,53 EUR 0,24 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 84,25 USD abwärts. Die Wells Fargo-Aktie sank bis auf 84,22 USD. Bei 86,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 2.853.200 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 87,46 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,81 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 58,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,66 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Wells Fargo ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,66 USD gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.01.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

