Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Mittwochabend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 82,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,5 Prozent auf 82,63 USD. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,71 USD an. Mit einem Wert von 81,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.051.358 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,83 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 2,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2024 bei 53,32 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 35,47 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 15.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

