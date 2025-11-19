Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Mittwochabend fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 83,97 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,1 Prozent auf 83,97 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 84,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,04 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.218.817 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 5,55 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 58,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,80 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 präsentieren. Wells Fargo dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

