Kurs der Wells Fargo

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Mittwochnachmittag fester

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 84,39 USD.

Wells Fargo & Co.
71,93 EUR 1,10 EUR 1,55%
Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 84,39 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 84,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 198.529 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 44,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.

Wells Fargo veröffentlichte am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 31,66 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.01.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

Redaktion finanzen.net

