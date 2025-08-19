Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Abend stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 79,06 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 79,06 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 79,30 USD. Bei 78,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 618.054 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 84,83 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 7,31 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 50,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie eingenommen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

