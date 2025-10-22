Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 84,63 USD.

Die Wells Fargo-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 84,63 USD. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,23 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 85,00 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 390.431 Aktien.

Bei 87,46 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 3,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,42 USD ab. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 30,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen.

Am 14.10.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent auf 31,91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,31 USD je Aktie.

