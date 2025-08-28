DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.536 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Aus diesen Gründen steigt der Euro zum US-Dollar etwas Aus diesen Gründen steigt der Euro zum US-Dollar etwas
USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Blick auf Aktienkurs

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Freitagabend stärker

29.08.25 20:24 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Freitagabend stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 82,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
69,79 EUR -0,54 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 82,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,81 USD. Bei 82,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.433.772 Wells Fargo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,23 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,19 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen