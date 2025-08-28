Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Freitagabend stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 82,60 USD.
Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 82,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,81 USD. Bei 82,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.433.772 Wells Fargo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,23 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,19 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.
Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.10.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,05 USD je Aktie belaufen.
