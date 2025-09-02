WW International Aktie News: WW International am Mittwochabend fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von WW International. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 31,74 USD zu.

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 31,74 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WW International-Aktie bisher bei 32,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8.083 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,55 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben