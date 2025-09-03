DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.445 -0,6%Nas21.823 -0,3%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,63 +1,7%Gold3.642 +0,4%
WW International Aktie News: WW International macht am Mittwochabend Boden gut

10.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von WW International zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die WW International-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 33,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
27,60 EUR 0,60 EUR 2,22%
Das Papier von WW International konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 33,03 USD. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 35,22 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.989 WW International-Aktien umgesetzt.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 202,07 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 189,16 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2025 13,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

