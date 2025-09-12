DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.872 +0,1%Nas22.310 +0,8%Bitcoin97.828 -0,6%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.680 +1,0%
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt
Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen
Aktienentwicklung

WW International Aktie News: WW International am Montagabend im Sinkflug

15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 9,9 Prozent bei 28,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
26,40 EUR -2,20 EUR -7,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von WW International befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 9,9 Prozent auf 28,17 USD ab. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 28,14 USD. Mit einem Wert von 30,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 86.362 WW International-Aktien den Besitzer.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WW International ein EPS in Höhe von 13,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
