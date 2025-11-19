WW International Aktie News: WW International fällt am Mittwochnachmittag

Blick auf WW International-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von WW International. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 22,75 USD abwärts.

Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 22,75 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 22,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.202 WW International-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WW International -0,58 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,09 Mio. USD im Vergleich zu 192,89 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je WW International-Aktie.

