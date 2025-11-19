WW International Aktie News: WW International fällt am Mittwochabend tief
Die Aktie von WW International gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,9 Prozent auf 21,21 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:05 Uhr verlor das Papier 8,9 Prozent auf 21,21 USD. Bei 20,93 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 23,69 USD. Zuletzt wechselten 225.632 WW International-Aktien den Besitzer.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,09 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen
WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz
Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben
Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Keine Analysen gefunden.