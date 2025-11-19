WW International Aktie News: WW International fällt am Mittwochabend tief

Aktienentwicklung

Die Aktie von WW International gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,9 Prozent auf 21,21 USD abwärts.

Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:05 Uhr verlor das Papier 8,9 Prozent auf 21,21 USD. Bei 20,93 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 23,69 USD. Zuletzt wechselten 225.632 WW International-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,09 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.

