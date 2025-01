XETRA-SCHLUSS/Freundlich - US-Inflation überrascht positiv

Von Herbert Rude

DOW JONES--Nachlassende Inflationssorgen haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder nach oben getrieben. Der DAX stieg um 0,7 Prozent auf 20.271 Punkte. Die US-Erzeugerpreise sind im Dezember deutlich langsamer gestiegen als erwartet; in der Kernrate stagnierten sie sogar: "Das hat wieder etwas Zinssenkungsfantasie in den Markt zurückgebracht", sagte Klaus Oldenburger von CMC Markets. Daneben hat sich die Lage bei den Ölpreisen beruhigt. Am Mittwoch werden die US-Verbraucherpreise mehr Klarheit zur Lage an der Inflationsfront geben. Daneben dürfte die langsam beginnende Berichtssaison nun zunehmend für Akzente sorgen. In den USA legen in den kommenden Tagen JP Morgan, Wells Fargo, Citi und Goldman Sachs ihre Zahlen vor.

Bankaktien im Aufwind

Und die Anleger sehen den Zahlen der US-Banken optimistisch entgegen: In der Eurozone lagen Bankaktien bei den Gewinnern bereits am Dienstag weit vorn. Auch Deutsche Bank und Commerzbank lagen sehr fest im Markt. Deutsche Bank gewannen 3,3 Prozent, Commerzbank 2,2 Prozent. Da konnten im DAX lediglich Siemens Energy mit einem Plus von 3,3 Prozent noch stärker zulegen. Gewinner der fallenden Ölpreise waren ausgewählte Luftfahrtaktien. Hier gewannen Lufthansa 3,2 Prozent.

Die Versicherer konnten sich im Verlauf deutlich von den Tagestiefs erholen. Hannover Rück verloren 0,3 Prozent; Munich Re und Allianz schlossen je etwa 0,6 Prozent im Plus. "Die Gefahr ist zwar groß, dass die Lage in Los Angeles weiter eskaliert", meinte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die ungünstigen Wetteraussichten mit starkem Wind. "Darüber hinaus sind die Versicherer aber Gewinner des Zinsanstiegs am langen Ende", sagte er mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen Wochen. Von daher könnten die Branchentitel mit einer Entspannung in Los Angeles kräftig steigen.

Südzucker durchwachsen

Südzucker hat bereits Zahlen vorgelegt, sie wurden als durchwachsen bis wie erwartet schlecht bezeichnet. Die Umsätze blieben in den ersten neun Monaten mit 7,47 Milliarden Euro zwar leicht unter der Warburg-Schätzung von 7,56 Milliarden. Dafür hat sich aber die operative Seite besser als erwartet entwickelt. Die Jahresprognose hat Südzucker bestätigt. Der Kurs tendierte nach anfänglichen Gewinnen zum Schluss kaum verändert.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 20.271,33 +0,7% +1,77%

DAX-Future 20.405,00 +0,7% +2,14%

XDAX 20.278,39 +0,3% +2,26%

MDAX 25.167,49 +0,5% -1,55%

TecDAX 3.497,31 +0,2% +2,27%

SDAX 13.599,16 -0,1% -0,75%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,45 -39

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 14 1 2.930,4 65,4 56,3

MDAX 26 23 1 489,6 31,5 25,1

TecDAX 11 18 1 817,6 19,3 17,8

SDAX 34 33 3 88,4 7,4 8,9

===

