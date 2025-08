Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 5,80 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 16:04 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 5,80 EUR. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 5,80 EUR. Bei 5,93 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 306.777 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 27,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 70,86 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert