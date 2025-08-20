DAX23.731 -1,3%ESt505.339 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,42 +1,9%Gold3.481 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DEUTZ 630500 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittag

02.09.25 12:06 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 6,07 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
6,08 EUR 0,17 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 11:51 Uhr 2,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 6,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.640 Xiaomi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,84 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 EUR. Mit Abgaben von 65,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 95,95 Mrd. HKD eingefahren.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung