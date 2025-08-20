Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 6,07 EUR.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 11:51 Uhr 2,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 6,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.640 Xiaomi-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,84 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 EUR. Mit Abgaben von 65,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.
Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 95,95 Mrd. HKD eingefahren.
Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
