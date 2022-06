Xiaomi Aktie News: Xiaomi am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,45 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 10.06.2022 12:22:00 Uhr bei der Xiaomi-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 1,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,48 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,45 EUR ein. Mit einem Wert von 1,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10.800 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 3,09 EUR erreichte der Titel am 17.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 53,04 Prozent niedriger. Bei 1,25 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 19.05.2022 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,02 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,31 CNY ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 73.351,50 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.882,20 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.08.2022 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,762 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

