Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag leichter

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 6,05 EUR.

Die Aktie verlor um 09:09 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,05 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 6,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.580 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 22,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 2,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,56 Prozent.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 24.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel