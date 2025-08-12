Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,9 Prozent auf 5,84 EUR.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 5,84 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,90 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,80 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 54.888 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 26,68 Prozent Luft nach oben. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 199,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.08.2026 wird Xiaomi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,58 CNY je Aktie belaufen.

