So bewegt sich Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Nachmittag an Boden

15.09.25 16:13 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Nachmittag an Boden

15.09.25 16:13 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 6,15 EUR.

Um 15:49 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 6,15 EUR zu. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 6,17 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.341 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 20,37 Prozent Luft nach oben. Am 17.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

