Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,19 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,19 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,16 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.455 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,53 Prozent hinzugewinnen. Am 17.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,19 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

