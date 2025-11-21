Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger greifen bei Xiaomi am Freitagmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 4,28 EUR.

Um 12:01 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 4,28 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,28 EUR. Bei 4,21 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 51.352 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Abschläge von 23,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 18.11.2025. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,23 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 123,60 Mrd. HKD gegenüber 100,66 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,67 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

