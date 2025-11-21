DAX23.132 -0,6%Est505.526 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -6,1%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,67 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Xiaomi im Fokus

21.11.25 09:22 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 4,22 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 4,22 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,25 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,21 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 37.039 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gewinne von 75,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,27 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 18.11.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,23 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 123,60 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 100,66 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Xiaomi am 24.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 24.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,67 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

