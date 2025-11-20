Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag tiefer

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 4,25 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie musste um 16:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,25 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,16 EUR nach. Bei 4,18 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 110.664 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 74,11 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,27 EUR am 26.11.2024. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 30,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 18.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,23 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,60 Mrd. HKD – ein Plus von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 100,66 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Xiaomi am 24.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 24.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Trotz Gewinnsprung: Xiaomi-Aktie stürzt nach Zahlen weiter ab - Anleger nehmen Gewinne mit

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen