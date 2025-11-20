DAX23.338 +0,8%Est505.577 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1514 -0,2%Öl64,12 +0,7%Gold4.068 -0,3%
DAX zieht an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON.
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittag tiefer

20.11.25 12:06 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:01 Uhr 1,8 Prozent auf 4,20 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,16 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,18 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 94.148 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,33 Prozent. Bei einem Wert von 3,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Abschläge von 22,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 18.11.2025. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 123,60 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,66 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Xiaomi-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

