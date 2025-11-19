Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,5 Prozent auf 4,35 EUR.

Die Aktie verlor um 16:06 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 7,5 Prozent auf 4,35 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,25 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,28 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 160.523 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 70,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2024 (3,27 EUR). Mit Abgaben von 24,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,52 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,23 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,60 Mrd. HKD – ein Plus von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 100,66 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 24.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Xiaomi dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

