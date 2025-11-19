Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag im Bärenmodus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 7,9 Prozent auf 4,33 EUR nach.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:21 Uhr um 7,9 Prozent auf 4,33 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,28 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 27.182 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 70,87 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent auf 123,60 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,66 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 24.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Xiaomi die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,63 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

