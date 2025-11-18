Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 4,59 EUR.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 16:04 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,9 Prozent auf 4,59 EUR ab. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 4,40 EUR. Mit einem Wert von 4,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 75.958 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 61,19 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 40,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 125,13 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,95 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Xiaomi am 24.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 24.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,61 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

