Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Mittag tief

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 7,7 Prozent auf 4,34 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 7,7 Prozent auf 4,34 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,25 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 4,28 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.431 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 24,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 18.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,23 HKD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 123,60 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,66 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Xiaomi am 24.03.2026 vorlegen. Am 24.11.2026 wird Xiaomi schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 CNY fest.

