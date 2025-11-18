DAX23.303 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1588 ±-0,0%Öl64,28 +0,4%Gold4.043 -0,1%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Mittag

18.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 4,49 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 11:51 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 4,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,47 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.922 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 64,73 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 HKD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Xiaomi die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,61 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

