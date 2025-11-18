DAX23.334 -1,1%Est505.576 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.043 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag tiefer

18.11.25 09:22 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,52 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,49 EUR -0,14 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:20 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,52 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,47 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,54 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 20.776 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. 63,69 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 3,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung