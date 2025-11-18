Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,52 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 09:20 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,52 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,47 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,54 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 20.776 Xiaomi-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. 63,69 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 3,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 24.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten
BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xiaomi
Analysen zu Xiaomi
Keine Analysen gefunden.