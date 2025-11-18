Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,52 EUR ab.

Um 09:20 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,52 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,47 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,54 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 20.776 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. 63,69 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 3,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

